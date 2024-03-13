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В волгоградских школах в дни проведения выборов президента изменят расписание

Стало известно, будут ли учиться школьники в дни выборов, а также чем займут детей, если отменят занятия.
Источник: Волгоградская правда

Выяснилось, что учебный процесс не будет прерван, 15 и 16 марта, в учебные дни, в школах пройдут различные мероприятия, формат которых определит администрация учебного заведения с родителями.

В регкомитете образования, науки и молодежной политики рассказали, что в тех школах, где располагаются избирательные участки, в дни голосования организуют экскурсии, дни здоровья или проектной деятельности.

Напомним, с 15 по 17 марта пройдут выборы Президента Российской Федерации. Прием заявлений на дому участковые избирательные комиссии региона начали 7 марта, он завершится 17 марта в 14.00.

образование