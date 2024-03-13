Какой сегодня праздник: 13 марта

В 1910 году родилась артистка цирка, первая в СССР женщина-дрессировщица львов Ирина Бугримова. За свою цирковую жизнь Бугримова выдрессировала 80 львов. Первый — Цезарь — стал другом на долгие годы. С ее искусством был знаком весь мир. Львы Бугримовой выполняли невероятные по тому времени номера: ходили по канату и качались на качелях под куполом цирка.