Какой сегодня праздник: 13 марта

Что празднуют в мире
В Таиланде — Национальный день слона. У тайцев это мощное животное считается символом божества, а также верным помощником на пашне и в войнах. Дата праздника приурочена к событию 13 марта 1963 года, когда Королевский лесной департамент провозгласил белого слона национальным животным страны.
13-й день третьего месяца — самый удачный для мистических ритуалов. В этот день в Люксембурге проходит фестиваль огня — Бургзонндег, на котором зажигают костры, встречающих весну и рождение нового солнца. Огонь костров символизирует победу солнца над зимой. А весна приходит под ритмы барабанов.
Знаменательные события
В 1781 году английский астроном Вильям Гершель с помощью самостоятельно изготовленного телескопа открыл седьмую планету Солнечной системы — Уран.
В 1917 году в Петрограде вышел первый номер газеты «Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов». Ныне — «Известия».
В 1988 году был открыт самый длинный в мире подводный железнодорожный тоннель Сэйкан (53,85 км), соединивший японские острова Хонсю и Хоккайдо.
В 1989 году английский ученый Тим Бернерс-Ли и его коллеги изобрели всемирную паутину — World Wide Web (WWW), названную Интернет.
Кто родился
13 марта 1888 года родился выдающийся советский педагог Антон Макаренко, изменивший мировую систему воспитания. Основные положения его учения отражены в трудах: «Марш 30 года», «Педагогическая поэма», «Флаги на башнях». ЮНЕСКО признала Антона Макаренко величайшим педагогом мира.
В 1907 году на свет появился румынский историк религий и исследователь мифологии Мирча Элиаде. Он — автор более 30 научных и философских трудов, переведенных на 18 языков мира. Наиболее ценными являются исследования шаманизма, йоги, космогонических мифов и «примитивных» религиозных верований.
В 1910 году родилась артистка цирка, первая в СССР женщина-дрессировщица львов Ирина Бугримова. За свою цирковую жизнь Бугримова выдрессировала 80 львов. Первый — Цезарь — стал другом на долгие годы. С ее искусством был знаком весь мир. Львы Бугримовой выполняли невероятные по тому времени номера: ходили по канату и качались на качелях под куполом цирка.
Также 13 марта родились врач и телеведущая Елена Малышева, летчик-космонавт Александр Самокутяев, актрисы Ирина Алферова и Кая Скоделарио, вокалист, лидер группы «Disturbed» Дэвид Майкл Дрейман и другие.