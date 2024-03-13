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Какой сегодня день: 13 марта

Этот день является 73-м в григорианском календаре. До конца года остается 293 дня.
Источник: РИА "Новости"

Знаете ли вы, что 13 марта 1913 года родился известный писатель, поэт и баснописец Сергей Михалков? О том, чем еще ознаменовано 13 марта, — в справке Sputnik.

Что произошло 13 марта

В 1869 году химик Дмитрий Менделеев закончил составление Периодической таблицы.

В 1898 году начался I съезд РСДРП в Минске.

В 1938 году во всех школах Советского Союза русский язык был введен как обязательный предмет для изучения.

В 1954 году создан Комитет государственной безопасности СССР.

В Таиланде 13 марта отмечается День слона.

Кто родился 13 марта

Языковед Бодуэн де Куртене (1845−1929).

Педагог Антон Макаренко (1888−1939).

Поэт Сергей Михалков (1913−2009).

Джаз-музыкант Скэтмэн Джон (1942−1999).

Иллюзионист Игорь Кио (1944−2006).

Актриса Ирина Алферова (1951).

Телеведущая Елена Малышева (1961).

Актер Вадим Демчог (1963).

13 марта в православном календаре

В этот день верующие православные чтут память святого монаха-исповедника Василия, святого Иоанна Кассиана, Блаженного Николая Саллоса, Священномученика Арсения.

Именины

13 марта именины у Николая, Сергея, Арсения и Василия, а также у Марины и Киры.

13 марта в народном календаре

В этот день на Руси народ отмечал: если шел дождь — лето должно было быть добрым.