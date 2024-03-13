Мингаз сказал, можно ли пользоваться квартирным газовым счетчиком старше 20 лет

Как пояснили в контакт-центре «Мингаза», 20-летний газовый счетчик на поверку все же заберут, но поверку эту будет проводить лаборатория завода-изготовителя прибора. Она даст заключение, можно счетчик эксплуатировать и дальше и сколько лет. Скорее всего, речь идет про несколько лет, а не про 8−10 лет как при обычной поверке. Если же будет вынесено решение, что счетчик работать дальше не может, то потребителю надо будет в течение месяца купить новый прибор за свои деньги (цена счетчика — это примерно 180−200 рублей), а вот установят его бесплатно.