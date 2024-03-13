Мингаз сказал, можно ли пользоваться квартирным газовым счетчиком старше 20 лет

Срок эксплуатации большинства индивидуальных газовых счетчиков, установленных в квартирах белорусов, 20 лет. К чему готовиться собственникам квартиры при скором окончании этого срока? Собирать ли деньги на новый прибор?
Как пояснили в контакт-центре «Мингаза», 20-летний газовый счетчик на поверку все же заберут, но поверку эту будет проводить лаборатория завода-изготовителя прибора. Она даст заключение, можно счетчик эксплуатировать и дальше и сколько лет. Скорее всего, речь идет про несколько лет, а не про 8−10 лет как при обычной поверке. Если же будет вынесено решение, что счетчик работать дальше не может, то потребителю надо будет в течение месяца купить новый прибор за свои деньги (цена счетчика — это примерно 180−200 рублей), а вот установят его бесплатно.
Как пояснили в «Мингазе», индивидуальные приборы учета расхода газа относятся к категории средств коммерческого назначения, и подлежат обязательной периодической государственной поверке, которая для потребителя бесплатна. Межповерочный интервал 8 лет, с апреля 2021-го — 10 лет.
Что касается ремонта, то текущий выполняется во время плановой поверки. Ремонтируют тот счетчик, где надо заменить не более 30% узлов или деталей.
«Если в процессе периодической поверки требуется выполнение более сложного ремонта с заменой узлов и деталей стоимостью более 50% от стоимости нового индивидуального прибора учета расхода газа, то такой прибор признается не пригодным к дальнейшей эксплуатации и бракуется», — уточнили в «Мингазе».