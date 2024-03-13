Толпа рванет сразу: топовый пляж Владивостока порадовал народ

Во Владивостоке начали приводить в порядок к новому сезону городские пляжи. Первым стал пляж в районе бухты Лазурной, более известный как Шамора. Сотрудники муниципального предприятия «Зеленый Владивосток» приступили к очистке берега от мусора и водорослей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеграм-канал (18+) организации.
Пляж рабочие чистят вручную, а в апреле-мае, в зависимости от погодных условий, задействуют специальную технику для просеивания песка. Машина поможет избавиться от мелкого мусора, камней и ракушек.
Напомним, в 2022 году на пляже в бухте Лазурной администрация города провела благоустройство — территорию избавили от незаконных ларьков, отремонтировали тротуары и разрушенный после тайфуна мост. А для очистки песка от мелкого мусора, камней и ракушек впервые начали использовать специальную технику. Шамора имеет большое значение для туротрасли Владивостока. Ежегодно сюда приезжают десятки тысяч туристов из разных регионов Дальнего Востока. В 2022 году в бухте Лазурной открылся новый отель, также здесь планировали построить аквапарк, спа-центр и другие объекты туристской инфраструктуры.
А в 2023 году в администрации Владивостока обсуждали проект по созданию дог-парка в районе бухты Лазурной. На участке площадью 1,7 гектаров хотят создать зоны для выгула и дрессировки собак и установить пять вольеров для животных.
Одной из основных проблем для отдыхающих была разбитая дорога к бухте, но в прошлом году она была решена — 5 километров трассы капитально отремонтировали по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».