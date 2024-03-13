Толпа рванет сразу: топовый пляж Владивостока порадовал народ

Напомним, в 2022 году на пляже в бухте Лазурной администрация города провела благоустройство — территорию избавили от незаконных ларьков, отремонтировали тротуары и разрушенный после тайфуна мост. А для очистки песка от мелкого мусора, камней и ракушек впервые начали использовать специальную технику. Шамора имеет большое значение для туротрасли Владивостока. Ежегодно сюда приезжают десятки тысяч туристов из разных регионов Дальнего Востока. В 2022 году в бухте Лазурной открылся новый отель, также здесь планировали построить аквапарк, спа-центр и другие объекты туристской инфраструктуры.