Что произошло в Иркутске в ночь на 13 марта 2024 года: последние новости

За последние семь дней в Иркутской области зарегистрировано 209 новых случаев заражения COVID-19, согласно информации от местного отделения Роспотребнадзора. Обнаружено наличие коронавируса у 209 человек, что на 13% меньше, чем на прошлой неделе. Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 среди жителей региона с начала пандемии достигло 391 468. Из них выздоровели 381 779 человек.