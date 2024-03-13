Что произошло в Иркутске в ночь на 13 марта 2024 года: последние новости

За последние семь дней в Иркутской области зарегистрировано 209 новых случаев заражения COVID-19, согласно информации от местного отделения Роспотребнадзора. Обнаружено наличие коронавируса у 209 человек, что на 13% меньше, чем на прошлой неделе. Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 среди жителей региона с начала пандемии достигло 391 468. Из них выздоровели 381 779 человек.
В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» планируется улучшить участок улицы Лермонтова от улицы Игошина до улицы Колхозной к 2024 году. Работы включают в себя замену тротуарного покрытия, установку современного наружного освещения и озеленение территории с созданием газона и живой изгороди.
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», в 2024 году в Иркутске запланировано всестороннее восстановление Спортивного переулка от улицы Джамбула до Маяковского. Подрядчику, который был отобран на открытом конкурсе, предстоит провести разнообразные работы, включая корчевку пней, обрезку деревьев, установку новых дорожных знаков, переустройство колодцев, а также замену старого асфальта на тротуарах и проезжей части.