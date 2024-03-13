Что произошло в Хабаровском крае к утру 13 марта

В Облучье 12 марта загорелся жилой дом. Рядом с ним всего три дня назад случился смертельный пожар, в котором погибла маленькая девочка. На месте происшествия работали девять пожарных бригад и две единицы спецтехники. Хозяин дома и его друзья успели выбраться из горящего здания. Накануне в доме топили печь.