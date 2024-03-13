Что произошло в Хабаровском крае к утру 13 марта

11 марта в Хабаровском крае произошло серьезное ДТП: две машины столкнулись лоб в лоб из-за потери контроля над автомобилем одним из водителей. В результате столкновения один из пассажиров погиб, остальные участники получили травмы разной степени тяжести. Проводится расследование причин и обстоятельств аварии.
В Облучье 12 марта загорелся жилой дом. Рядом с ним всего три дня назад случился смертельный пожар, в котором погибла маленькая девочка. На месте происшествия работали девять пожарных бригад и две единицы спецтехники. Хозяин дома и его друзья успели выбраться из горящего здания. Накануне в доме топили печь.
В Хабаровске полиция задержала молодого человека, подозреваемого в краже денег с банковского счета. Жертва 20-летнего жителя Кировского района обнаружила пропажу денег, когда на ее телефон начали приходить уведомления о покупке еды и напитков в барах города. Всего подозреваемый потратил 32 тысячи рублей. Мужчина посетил два заведения в Краснофлотском и Центральном районах.