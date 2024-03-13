«Звучит гитарная струна»: Герой России встретился во Владивостоке с бойцами

Сегодня десятки тысяч приморцев сражаются на линии соприкосновения СВО. А 155 бригада указом президента России Владимира Путина недавно стала гвардейской за героизм и отвагу её бойцов. А вообще за время специальной военной операции Героями России стали 17 приморцев. Еще восемь человек получили звание Героя Приморья.