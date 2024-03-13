«Звучит гитарная струна»: Герой России встретился во Владивостоке с бойцами

Гвардии старший лейтенант, командир взвода спецназа с позывным «Струна», Герой России Владислав Головин посетил Владивосток и пообщался с бойцами бригады морской пехоты.
«Выполняя свой долг на СВО, мы не чувствуем страх. Мы выполняем свой долг», — сказал Головин.
В ходе боёв, он стал командиром подразделения спецназа. После тяжелого ранения, полученного при выполнении воинского долга в зоне СВО, Владислав Головин стал преподавать в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном училище. Также он является доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина.
Сегодня десятки тысяч приморцев сражаются на линии соприкосновения СВО. А 155 бригада указом президента России Владимира Путина недавно стала гвардейской за героизм и отвагу её бойцов. А вообще за время специальной военной операции Героями России стали 17 приморцев. Еще восемь человек получили звание Героя Приморья.
Отметим, президент страны Владимир Путин неоднократно отмечал, что настоящую элиту страны нужно формировать из тех, в чьи руки можно передать Россию. Поэтому Путин призвал поддерживать участников СВО и помогать им.