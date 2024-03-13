Акция ГИБДД «Внимание, каникулы!» стартовала в Свердловской области

Для профилактики и предупреждения ДТП с участием детей в преддверии и в период школьных весенних каникул, на территории региона с 11 марта по 7 апреля сотрудники ГИБДД проводят целевое профилактическое мероприятие «Внимание, каникулы!».
Цель акции — привить детям навыки безопасного поведения на дороге, профилактика ДТП с участием несовершеннолетних.
В ходе акции полицейские уделят особое внимание юным участникам транспортной среды, посетят учреждения образования, проведут там практические занятия на учебно- тренировочных перекрестках, поучаствуют в родительских собраниях и напомнят об основных мерах безопасности.
Также пройдут пропагандистские мероприятия «Шагающий автобус», в рамках которых для ребят проведут экскурсии вокруг учреждений образования, где учителя и сотрудники ГИБДД расскажут об основных элементах улично-дорожной сети и алгоритмах безопасного перехода проезжей части.
Подросткам на специальных стоянках хранения автомобилей и мототранспорта, участвовавшего в ДТП, покажут последствия автоаварий, расскажут об ответственности за нарушение ПДД.
Представители ГИБДД также посетят книжные магазины, поликлиники, учреждения культуры и спорта, парки и скверы и другие объекты с массовым скоплением жителей. В этих местах пройдут ликбезы с доведением полезной информации о соблюдении ПДД.
В ходе скрытых проверок инспекторы ДПС осуществят контроль соблюдения школьниками правил перехода дороги и наличие световозвращателей на их одежде, сообщила Управление пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
Как сообщалось ранее, в регионе за два месяца 2024 года зарегистрировано 37 ДТП с участием детей, в которых 46 несовершеннолетних получили различные травмы.