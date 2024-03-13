Потепление до +11 градусов ожидается в Иркутской области 13 марта

С каждым днем в Приангарье становится теплее. На улицах звенит капель, можно убрать теплые вещи в шкаф, достать легкие ботинки и пальто. Но первый весенний месяц обманчив. Что же ждет нас в эту среду? Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 13 марта 2024 года.