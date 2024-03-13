Потепление до +11 градусов ожидается в Иркутской области 13 марта

С каждым днем в Приангарье становится теплее. На улицах звенит капель, можно убрать теплые вещи в шкаф, достать легкие ботинки и пальто. Но первый весенний месяц обманчив. Что же ждет нас в эту среду? Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 13 марта 2024 года.
Погода в Иркутске 13 марта 2024
— По области ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде снега, ветер юго-восточный, юго-западный с переходом на северо-западный 5−10 м/с. Местами порывы 14 м/с. Температура +3…-2 градуса, а при облачной погоде −7…-12 градусов. В южных, центральных районах и в горах Восточного Саяна +6…+11 градусов, местами −1…+4 градуса, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Погода в Иркутске 13 марта 2024 года будет без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 м/с. Столбики термометров покажут +8…+10 градусов.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, как в Иркутске обстоит ситуация с сосульками на крышах домов.