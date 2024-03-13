В Новосибирске синоптики ожидают резкие колебания температуры

Синоптики Новосибирска ожидают резкие колебания температуры. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.
Среднедекадная температура в Новосибирске ожидается около −5…-9 градусов, что на 1 градус выше нормы. В ночные часы синоптики обещают колебания температур от −14 до −19 градусов. Днем она дойдет до отметки −4…-9 градусов. Также ожидается потепление — от −5 до 0 градусов.
Также отмечается, что в конце декады синоптики обещают постепенное повышение дневных температур до +1..+6 градусов. Также возможны осадки в виде снега, а в дневные часы — мокрый снег. В конце месяца осадки будут постепенно сокращаться.
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