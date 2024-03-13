В Новосибирске синоптики ожидают резкие колебания температуры

Среднедекадная температура в Новосибирске ожидается около −5…-9 градусов, что на 1 градус выше нормы. В ночные часы синоптики обещают колебания температур от −14 до −19 градусов. Днем она дойдет до отметки −4…-9 градусов. Также ожидается потепление — от −5 до 0 градусов.