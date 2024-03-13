Для медвежат-сироток в Приморье устроили детский сад

Детские сады бывают разными. Вот в Приморье появился очень необычный — для медвежат, которые по разным причинам остались без своих мам. О том, как выхаживают малышей — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
В реабилитационном Центре для диких животных «Тигр» в селе Алексеевка уже несколько лет спасают косолапых малышей. Уход за ними особенный. Мало просто кормить зверей из бутылочки, нужно научить их находить еду в естественной среде самостоятельно. Только после этого их можно будет выпустить обратно в лес.
Сейчас на попечении в яслях три медвежонка. С ними работает всего два сотрудника-ветеринара, чтобы они не привыкали к людям.
Напомним, ранее «КП — Владивосток» писала о том, что в Центре спасли месячного гималайского медвежонка. Выяснилось, что кроху подбросили жителям Тернейского района, а они в свою очередь обратились в охотнадзор.
А до этого специалисты выхаживали новорожденных медвежат, которые остались сиротами из-за любопытства приморцев. Незваные гости спугнули медведицу, она убежала, оставив малышей.