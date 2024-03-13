Для медвежат-сироток в Приморье устроили детский сад

В реабилитационном Центре для диких животных «Тигр» в селе Алексеевка уже несколько лет спасают косолапых малышей. Уход за ними особенный. Мало просто кормить зверей из бутылочки, нужно научить их находить еду в естественной среде самостоятельно. Только после этого их можно будет выпустить обратно в лес.