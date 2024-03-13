Боец СВО из Шелехова чудом выжил при обстреле во время освобождении Авдеевки

Вооруженные силы России освободили Авдеевку 7 февраля. Был среди участников освобождения и наш земляк. Это 35-летний Никита Федоров — бывший спасатель из Иркутской области. Увидеть победу боец СВО не смог, потому что находился в госпитале. Во время эвакуации раненых и погибших мужчина попал под минометный обстрел. Сибиряк потерял много крови. И самое страшное, что спасти ноги и правую руку Никиты врачам не удалось. При этом боец не унывает и хочет вернуться к жене и сыну как можно скорее.
Никита Федоров родился и жил в Шелехове, отучился на инженера-технолога, после чего ушел в армию. Сибиряк год отслужил в воздушно-десантных войсках. При этом, на момент получения повестки уже работал в городском аварийно-спасательном формировании. А 23 сентября 2022 года мужчина вновь отправился исполнять воинский долг.
— За время службы меня назначали помощником гранатометчика, старшим стрелком, но в итоге мне пригодились знания, полученные на гражданке. Не хватало фельдшера, и им стал я, — рассказывает военнослужащий.
Мужчина за четыре месяца спас минимум 50 военных. О том дне, когда получил серьезное ранение Никита рассказывает подробно.
— Через 20 дней непрерывных боев нас должен был сменить другой полк. Перед этим я с пятью мужчинами отправился забирать тело погибшего бойца. Но в нас неожиданно прилетела бесшумная мина. Один парень погиб, а меня ранило. Я наложил себе на ногу жгут, но понимал, что обе ноги, скорее всего, ампутируют. Правая рука тоже была в осколках, но пальцы работали. Я оказал себе первую помощь, пока меня не отвезли в больницу.
Спустя четыре месяца после ранения Никита Федоров не жалуется на самочувствие. Скоро ему изготовят протезы, и сибиряк будет обучаться с ними жить.
Кроме того, мужчина изучает компьютерные программы, чтобы освоить профессию в этой сфере.