Боец СВО из Шелехова чудом выжил при обстреле во время освобождении Авдеевки

— Через 20 дней непрерывных боев нас должен был сменить другой полк. Перед этим я с пятью мужчинами отправился забирать тело погибшего бойца. Но в нас неожиданно прилетела бесшумная мина. Один парень погиб, а меня ранило. Я наложил себе на ногу жгут, но понимал, что обе ноги, скорее всего, ампутируют. Правая рука тоже была в осколках, но пальцы работали. Я оказал себе первую помощь, пока меня не отвезли в больницу.