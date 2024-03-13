Новосибирский актер Кологривый опроверг раздачу автографов на выборах

Актер Никита Кологривый, родом из Новосибирска, в своем-телеграм-канале заявил, что не будет проводить никаких фан-встреч во время выборов президента. В этом время он будет на кинофестивале в Новосибирске.
«Не обращайте внимание на фейки и провокации с использованием моего имени. С 16 по 19 марта я буду находиться в Новосибирске на кинофестивале. Никаких фан-встреч в Москве с моим участием не будет», — рассказал актер.
Кологривый отметил, что удаленно проголосует на выборах президента РФ. Ранее информация о встречах актера с фанатами распространилась в соцсетях.
Напомним, в Новосибирске на фестиваль с участием Кологривого закончились места.