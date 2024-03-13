Нижнеингашскому району края назначили нового прокурора

Павел Бондаренко в 2005 году окончил прокурорско-следственный факультет Байкальского госуниверситета экономики и права, получил диплом по специальности «Юриспруденция» и квалификацию «Юрист». В августе 2005 года пришел работать в прокуратуру Красноярского края следователем прокуратуры Ермаковского района. В сентябре 2007 года уволился и был принят на службу в следственное управление СК при краевой прокуратуре, где занимал должности прокурора-криминалиста, замруководителя Дзержинского межрайонного следственного отдела, и.о. руководителя и руководителя следственного отдела по Абанскому району. С января 2011 года по июль 2013 года проходил службу в ГСУ СК по краю в должностях руководителей следственного отдела по Абанскому району, Канского межрайонного следственного отдела. В августе 2013 года вернулся в прокуратуру помощником Канского межрайонного прокурора, с декабря 2020 года был заместителем Канского межрайонного прокурора.