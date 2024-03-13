Семья, переехавшая из Латвии в Хабаровск, получит гражданство РФ

Семья Смирновых из Латвии переехала в Хабаровск по программе переселения соотечественников. Об этом рассказали в официальном Telegram-канале городской администрации.
Кирилл и Наталья Смирновы проживали в Риге, но в 2022 году из-за усиления русофобских настроений в прибалтийских странах приняли решение о переезде. Также среди причин, по которым они вернулись на историческую Родину, репатрианты назвали снижение уровня доходов, переписывание истории на государственном уровне и полный переход системы образования на латышский язык.
В переезде Смирновым помогла программа переселения соотечественников. Помимо них, к проекту присоединились ещё 1088 россиян, проживающих за рубежом. В августе 2023 года супруги с детьми прибыли в Хабаровск и начала обустраивать жильё.
«Семья готовится к получению российского гражданства и очень довольна тем, как складывается их жизнь на новом месте», — сообщили в мэрии.