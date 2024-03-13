«Ночь музеев» пройдет 18 мая в Хабаровском крае

По всей стране 18 мая пройдет «Ночь музеев», приуроченная к Году семьи. В рамках этого мероприятия каждый музей представит свою уникальную программу, основанную на рассказах о музейных династиях, семейных традициях и реликвиях. Присоединиться к акции можно и в Хабаровском крае.
— Мероприятия будут особенно интересны молодому поколению. Мы приглашаем современных молодых людей, привыкших к тому, что многие их воспоминания хранятся в виртуальной сфере, пройти путь в обратную сторону: перенести их в материальный мир. Распечатайте ваши фотографии, начните записывать дневники, найдите семейные реликвии и поделитесь своим опытом с другими, — сказали в минкультуры Хабаровского края.
Самые интересные истории опубликуют в социальных сетях, а кульминацией станет создание виртуальной галереи семейных реликвий на официальном сайте Минкультуры России.