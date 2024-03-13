«Ночь музеев» пройдет 18 мая в Хабаровском крае

— Мероприятия будут особенно интересны молодому поколению. Мы приглашаем современных молодых людей, привыкших к тому, что многие их воспоминания хранятся в виртуальной сфере, пройти путь в обратную сторону: перенести их в материальный мир. Распечатайте ваши фотографии, начните записывать дневники, найдите семейные реликвии и поделитесь своим опытом с другими, — сказали в минкультуры Хабаровского края.