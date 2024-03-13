Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Большегрузы исчезнут с центральных улиц Усть-Кута

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города.
Источник: Администрация Усть-Кута

Власти Усть-Кута совместно с Госавтоинспекторами приняли решение о том, что грузополучатели должны незамедлительно убрать транспорт из центра города. По словам главы города Евгения Кокшарова, около 20 машин угрожают безопасному движению автотранспорта. Об этом глава сообщил в своем телеграм-канале.

— Представители железной дороги, на территории которой находится погрузо-разгрузочная площадка, уверили, что в ближайшее время большегрузы будут убраны, — говорит Евгений Кокшаров.

Кроме того, глава Усть-Кута отметил, что за пределами города есть специальные стоянки для большегрузного транспорта, где водители могут ожидать своей очереди для погрузки-выгрузки в определённые часы.