Гололедица и ямы: Почти половина аварий в России сопровождаются плохими дорогами

«Есть официальная статистика ГИБДД, которая учитывает гололедицу, ямы, какие-то дефекты дорожные как сопутствующий фактор. Таких аварий 40%», — сказал он в беседе с НСН, добавив, что треть дорог в России (33%) находятся не в нормативном состоянии.
Штрафовать дорожников не имеет смысла, считает руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», ведь за финансирование дорог у нас отвечает государство — и от того, что деньги будут идти обратно, дороги лучше не станут.
«Вот в чём момент. Мы просто заберём у них деньги, которые они могут использовать на содержание дорог», — заключил Шкуматов.