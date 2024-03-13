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Ледяной дождь на 48 часов обрушится на Приморье: дата

ВЛАДИВОСТОК, 13 марта, ФедералПресс. Серьезное ухудшение погоды ожидается в Приморье на следующей неделе. По данным синоптиков, в крае будет бушевать непогода в течение двух дней.
Сейчас в Ричмонде: +5° 2 м/с 75% 757 мм рт. ст. +11°
Источник: РИА "ФедералПресс"

Как передает Gismeteo.ru, непогода во Владивостоке ожидается в среду, 20 марта. Согласно прогнозу, ожидаются осадки в виде дождя со снегом, которые начнутся в 16 часов и усилятся к 19 часам.

Температура воздуха будет в пределах от 0 до +3 градусов. Осадки будут сопровождаться умеренным до сильного ветра, порывы которого будут достигать 18 м/с.

В четверг, 21 марта, осадки в приморской столице будут сохранятся. Температура воздуха будет в пределах +1…+3 градусов. Будет дуть умеренный ветер.

Напомним, в Приморье 14 и 15 марта ожидается ухудшение погоды. По прогнозу синоптиков в некоторых районах края пройдут осадки в виде снега.