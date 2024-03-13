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Ресторан Жерара Депардье в Новосибирске откроют с 16 марта

Техническое открытие ресторана «Жерарня» актёра Жерара Депардье запланировано на 16 марта.
Источник: AFP 2023

В первые дни меню будет небольшим, однако, скорее всего, брони на столики в заведении расписаны уже на несколько дней вперед.

Полноценно же ресторан откроется примерно через неделю после запуска проекта. Об этом сообщает тelegram-канал «Киоск. Рестораны Новосибирска». Ресторан «Жерарня» будет располагаться на улице Ленина. Инвестиции в него составили около 120 миллионов рублей. В меню будет присутствовать 35% блюд французской кухни, 35% — русской кухни и остальная часть — европейская кухня.

Пока окончательно не известно, приедет ли актер на открытие.

Ранее МК в Новосибирске писал, что на французского актера Жерара Депардье поступила новая жалоба, связанная с домогательствами.

Также мы сообщали, что американский актер Стивен Сигал приедет на ужин в Новосибирск с легкой руки ресторатора Дениса Иванова.

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