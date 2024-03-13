Ресторан Жерара Депардье в Новосибирске откроют с 16 марта

Полноценно же ресторан откроется примерно через неделю после запуска проекта. Об этом сообщает тelegram-канал «Киоск. Рестораны Новосибирска». Ресторан «Жерарня» будет располагаться на улице Ленина. Инвестиции в него составили около 120 миллионов рублей. В меню будет присутствовать 35% блюд французской кухни, 35% — русской кухни и остальная часть — европейская кухня.