В Красноярске уничтожат шесть незаконных дипломов о высшем образовании

Ленинский районный суд Красноярска постановил аннулировать и уничтожить шесть дипломов о высшем образовании бывших студентов Университета Решетнёва. Об этом рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По данным следствия, дипломы были получены незаконно. Шесть студентов не проходили итоговую аттестацию и платили деньги за положительные оценки преподавателю университета, который смог на этом заработать 800 тысяч рублей.
Прокуратура обратилась в Ленинский районный суд с требованием аннулировать и уничтожить дипломы в течение двух месяцев. Судья согласился с требованиями ведомства.
Отметим, что преподавателя, бравшего взятки, приговорили к 10 годам колонии.