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В Красноярске уничтожат шесть незаконных дипломов о высшем образовании

Суд обязал красноярский университет Решетнёва уничтожить полученные за взятки дипломы.
Источник: AP 2023

Ленинский районный суд Красноярска постановил аннулировать и уничтожить шесть дипломов о высшем образовании бывших студентов Университета Решетнёва. Об этом рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным следствия, дипломы были получены незаконно. Шесть студентов не проходили итоговую аттестацию и платили деньги за положительные оценки преподавателю университета, который смог на этом заработать 800 тысяч рублей.

Прокуратура обратилась в Ленинский районный суд с требованием аннулировать и уничтожить дипломы в течение двух месяцев. Судья согласился с требованиями ведомства.

Отметим, что преподавателя, бравшего взятки, приговорили к 10 годам колонии.

образование