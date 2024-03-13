Капитальный ремонт Спортивного переулка в Иркутске начнётся в апреле

В 2024 году в Иркутске отремонтируют Спортивный переулок в Ленинском районе города по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Речь идёт об участке от улицы Джамбула до улицы Маяковского. Подрядчика уже определили посредством открытого конкурса.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, по контракту компании-подрядчику предстоит не только обновить асфальтовое покрытие дороги, но и провести обрезку деревьев. Установить новые дорожные знаки и переустроить колодцы. Также здесь заменят бордюры, укрепят обочины и обустроят газон. Для людей с ограниченными возможностями положат тактильную плитку.
Подрядчик должен будет начать работу на объекте с 15 апреля. Ранее также анонсировали ремонты ещё 16 улиц в областном центре.