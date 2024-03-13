Развертывание 13-го кластера нейтринного телескопа Baikal-GVD стартовало на Байкале

Международная экспедиция Baikal-GVD начала развертывание 13-го кластера нейтринного телескопа на Байкале. Кроме того, в этом году планируется выполнить модернизацию уже установленных кластеров, а также провести две донные кабельные линии для 13-го и 14-го кластеров и испытать элементы детектора следующего поколения. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ИГУ.
Как рассказал заместитель директора лаборатории ядерных проблем в Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) Дмитрий Наумов, телескоп планируется увеличить в 10 раз. Всего в экспедиции принимают участие около 100 человек. Ученым предстоит решить технологические и инфраструктурные задачи, главная из которых — нейтринная астрономия высоких энергий.
«Проект действительно превращается в междисциплинарный. Мы работаем вместе с лимнологами, биологами. Планируем и дальше расширять сотрудничество, потому что наше озеро Байкал уникальное, и та инфраструктура, которая под водой уже построена, является мощным инструментом для большого количества исследователей из других областей», — рассказал Дмитрий Наумов.
Пока на Байкале сохраняется крепкий лед, ученые не только монтируют новый кластер, но и проводят отладку уже имеющегося оборудования. Так, в этом году на поверхность подняли две гирлянды 12-го кластера.
Полученные телескопом данные интерпретируются физиками ИГУ. Расширение установки позволяет получать все больше новой экспериментальной информации, что стало толчком к созданию Лаборатории информационных технологий и обработки данных физических экспериментов, которая бы занималась анализом этих данных.
По словам декана физического факультета ИГУ Николая Буднева, основными участниками стали студенты физфака, работающие под началом сотрудников ОИЯИ и института ядерных исследований академии наук.