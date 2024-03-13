Развертывание 13-го кластера нейтринного телескопа Baikal-GVD стартовало на Байкале

Международная экспедиция Baikal-GVD начала развертывание 13-го кластера нейтринного телескопа на Байкале. Кроме того, в этом году планируется выполнить модернизацию уже установленных кластеров, а также провести две донные кабельные линии для 13-го и 14-го кластеров и испытать элементы детектора следующего поколения. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ИГУ.