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Развертывание 13-го кластера нейтринного телескопа Baikal-GVD стартовало на Байкале

Около 100 человек участвуют в научной экспедиции.
Источник: ИГУ

Международная экспедиция Baikal-GVD начала развертывание 13-го кластера нейтринного телескопа на Байкале. Кроме того, в этом году планируется выполнить модернизацию уже установленных кластеров, а также провести две донные кабельные линии для 13-го и 14-го кластеров и испытать элементы детектора следующего поколения. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ИГУ.

Как рассказал заместитель директора лаборатории ядерных проблем в Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) Дмитрий Наумов, телескоп планируется увеличить в 10 раз. Всего в экспедиции принимают участие около 100 человек. Ученым предстоит решить технологические и инфраструктурные задачи, главная из которых — нейтринная астрономия высоких энергий.

«Проект действительно превращается в междисциплинарный. Мы работаем вместе с лимнологами, биологами. Планируем и дальше расширять сотрудничество, потому что наше озеро Байкал уникальное, и та инфраструктура, которая под водой уже построена, является мощным инструментом для большого количества исследователей из других областей», — рассказал Дмитрий Наумов.

По словам директора НИИ прикладной физики ИГУ Андрея Танаева, байкальский лед идеально подходит для развертывания работ, однако времени очень мало. Ученым необходимо сделать многое за период со второй половины февраля по первую половину апреля. Экспедиции приходится работать без выходных.

Пока на Байкале сохраняется крепкий лед, ученые не только монтируют новый кластер, но и проводят отладку уже имеющегося оборудования. Так, в этом году на поверхность подняли две гирлянды 12-го кластера.

Полученные телескопом данные интерпретируются физиками ИГУ. Расширение установки позволяет получать все больше новой экспериментальной информации, что стало толчком к созданию Лаборатории информационных технологий и обработки данных физических экспериментов, которая бы занималась анализом этих данных.

По словам декана физического факультета ИГУ Николая Буднева, основными участниками стали студенты физфака, работающие под началом сотрудников ОИЯИ и института ядерных исследований академии наук.

наука