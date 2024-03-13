В Казачинском районе отремонтировали крупную школу

«Школу посещают 586 детей с 1 по 11 класс, на подвозе из близлежащих сел и деревень находится 16 человек. Поэтому очень важно, чтобы дети получали образование в современных и комфортных условиях. После ремонта школа стала настоящим центром притяжения всего села. И условия обучения в этом образовательном учреждении не уступают тем, что созданы в городских школах», — подчеркнула министр.