В Казачинском районе отремонтировали крупную школу

Ремонт в школе начали в конце апреля 2023 года, за полгода работы были завершены. На замену инженерных сетей, обновления кабинетов, покраску стен и потолков, приобретения мебели и оборудования из краевого и муниципального бюджетов было направлено 75 млн рублей, отмечает пресс-служба регионального минобразования.
Обновленную школу посетила глава ведомства края Светлана Маковская — она осмотрела обновленные кабинеты, центр детских инициатив, библиотеку, открытый в рамках нацпроекта «Образование» центр «Точка роста», актовый зал и столовую, пообщалась с учениками и педагогами.
«Школу посещают 586 детей с 1 по 11 класс, на подвозе из близлежащих сел и деревень находится 16 человек. Поэтому очень важно, чтобы дети получали образование в современных и комфортных условиях. После ремонта школа стала настоящим центром притяжения всего села. И условия обучения в этом образовательном учреждении не уступают тем, что созданы в городских школах», — подчеркнула министр.