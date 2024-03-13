Жителей Владивостока приглашают в школы общественными наблюдателями на ЕГЭ

Жителей Владивостока приглашают попробовать себя в роли общественных наблюдателей на ЕГЭ. По традиции им предстоит контролировать порядок проведения главного экзамена. Сбор заявок продолжается, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Стать общественным наблюдателем может каждый житель России, который достиг совершеннолетия. В пресс-службе министерства образования Приморского края добавили, что все же есть одно важное условие. Близкие родственники заявителя не должны сдавать экзамены в этой же школе, куда он подал документы.
Написать заявление на аккредитацию можно до 30 апреля. Необходимо предоставить согласие на обработку персональных данных, тогда вы сможете стать общественным наблюдателем на ЕГЭ в 2024 году.
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