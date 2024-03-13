Жителей Владивостока приглашают в школы общественными наблюдателями на ЕГЭ

Стать общественным наблюдателем может каждый житель России, который достиг совершеннолетия. В пресс-службе министерства образования Приморского края добавили, что все же есть одно важное условие. Близкие родственники заявителя не должны сдавать экзамены в этой же школе, куда он подал документы.