Жителей Красноярского края просят высказаться о качестве медицины, дорожном ремонте и турпрограмме

Так, предлагается ответить на вопросы о посещении бюджетных медицинских организаций и, тем самым, поспособствовать повышению качества их работы.
Региональное министерство транспорта запустило голосование на тему: «Оценка планируемого дорожного ремонта на краевых трассах». Высказать свое мнение можно до 6 мая включительно, также можно обозначить наиболее приоритетные участки магистралей, требующие ремонта.
Еще население просят оценить туристическую программу для школьников 5−9 классов «Узнай Красноярский край», поделиться полученными впечатлениями от путешествий.
А администрация города Ачинска ждет от местных жителей мнение по концепции развития набережной реки Чулым.
В правительстве напомнили, что проект «Активный гражданин. Красноярский край» является одним из ключевых элементов системы принятия решений по вопросам развития муниципальных образований и региона.