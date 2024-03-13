Жителей Красноярского края просят высказаться о качестве медицины, дорожном ремонте и турпрограмме

Так, предлагается ответить на вопросы о посещении бюджетных медицинских организаций и, тем самым, поспособствовать повышению качества их работы.

Региональное министерство транспорта запустило голосование на тему: «Оценка планируемого дорожного ремонта на краевых трассах». Высказать свое мнение можно до 6 мая включительно, также можно обозначить наиболее приоритетные участки магистралей, требующие ремонта.

Агентство по обеспечению мировых судей Красноярского края разместило опрос по информированности об административной ответственности. В частности, предполагается выяснить, знают ли жители региона, что с заявлением об административном правонарушении можно обратиться не только в правоохранительные структуры, но и в административные комиссии? Понимают ли, какой функционал возложен на эти коллегиальные органы?