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Жителей Красноярского края просят высказаться о качестве медицины, дорожном ремонте и турпрограмме

На портале «Активный гражданин» запустили несколько новых опросов, поучаствовать в них власти призывают всех жителей Красноярского края.

Так, предлагается ответить на вопросы о посещении бюджетных медицинских организаций и, тем самым, поспособствовать повышению качества их работы.

Региональное министерство транспорта запустило голосование на тему: «Оценка планируемого дорожного ремонта на краевых трассах». Высказать свое мнение можно до 6 мая включительно, также можно обозначить наиболее приоритетные участки магистралей, требующие ремонта.

Еще население просят оценить туристическую программу для школьников 5−9 классов «Узнай Красноярский край», поделиться полученными впечатлениями от путешествий.

Агентство по обеспечению мировых судей Красноярского края разместило опрос по информированности об административной ответственности. В частности, предполагается выяснить, знают ли жители региона, что с заявлением об административном правонарушении можно обратиться не только в правоохранительные структуры, но и в административные комиссии? Понимают ли, какой функционал возложен на эти коллегиальные органы?

А администрация города Ачинска ждет от местных жителей мнение по концепции развития набережной реки Чулым.

В правительстве напомнили, что проект «Активный гражданин. Красноярский край» является одним из ключевых элементов системы принятия решений по вопросам развития муниципальных образований и региона.

социология