Кемеровчанам рассказали, когда обновят все троллейбусы и трамваи

После этого сообщения кемеровчане поинтересовались, когда будут новые троллейбусы на 4 маршруте, который обещали обновить к апрелю, и когда в городе начнут ходить новые трамваи. Представители «КЭТК» ответили горожанке, что по мере поступления в Кемерово новых троллейбусов подвижной состав будет обновляться на всех маршрутах. Власти заявляли, что это планируют сделать до конца марта.