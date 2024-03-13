Кемеровчанам рассказали, когда обновят все троллейбусы и трамваи

В Кемерово поступило ещё пять новых троллейбусов «Адмирал», которые вышли на маршрут № 12. Это снова вызвало бурные обсуждения кемеровчан.
«На 12-й маршрут направим и следующую поставку техники, чтобы полностью обеспечить связь между правым и левым берегами современными троллейбусами с автономным ходом. Это позволит сохранить троллейбусное движение на Кузбасском мосту во время ремонта на его поверхности», — пишет глава города Дмитрий Анисимов.
После этого сообщения кемеровчане поинтересовались, когда будут новые троллейбусы на 4 маршруте, который обещали обновить к апрелю, и когда в городе начнут ходить новые трамваи. Представители «КЭТК» ответили горожанке, что по мере поступления в Кемерово новых троллейбусов подвижной состав будет обновляться на всех маршрутах. Власти заявляли, что это планируют сделать до конца марта.
«Замене трамвайного парка будет предшествовать капитальная реконструкция трамвайной инфраструктуры (трамвайные пути, опорное хозяйство, тяговые подстанции, контактная сеть и т. п.). Первая очередь реконструкции уже ведётся в зоне комплексного развития территории вдоль ул. Сибиряков-гвардейцев», — пояснили сотрудники электротранспортной компании.
Мы писали, что для обновления общественного транспорта в Кузбассе до 2030 года властям нужно 32,1 млрд рублей. На эти деньги они планируют полностью заменить троллейбусы, трамваи в Кемерове, Новокузнецке, Ленинске-Кузнецком, Осинниках и Прокопьевске.