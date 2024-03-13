В Хабаровске строят самый большой в регионе детский сад

— Мы начали строительство самого крупного детского сада в этом регионе, в котором также будет бассейн. Мы планируем открыть дошкольное учреждение к концу 2025 года. Здесь будут работать 17 групп, включая группы для самых маленьких, — сказал Сергей Кравчук.