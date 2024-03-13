В Хабаровске строят самый большой в регионе детский сад

В Хабаровске начались строительные работы по созданию самого крупного детского сада в регионе. Объект осмотрели мэр город Сергей Кравчук и губернатор края Михаил Дегтярев.
Строительство нового детского сада проходит в развивающемся микрорайоне «Вершины». В настоящее время на площадке роют котлован под основание здания и освобождают место для укладки инженерных сетей.
— Мы начали строительство самого крупного детского сада в этом регионе, в котором также будет бассейн. Мы планируем открыть дошкольное учреждение к концу 2025 года. Здесь будут работать 17 групп, включая группы для самых маленьких, — сказал Сергей Кравчук.
Во время осмотра объекта Михаил Дегтярев отметил, что такие большие социальные проекты стали возможными благодаря поддержке главы государства. Также будет построена новая дорога длиной более трех километров на Ореховой сопке. Она соединит улицы Совхозную и Трехгорную.