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Красноярский «Сокол» вновь проиграл «Рубину» в матче ¼ финала Кубка Петрова

«Сокол» уступил «Рубину» и во втором матче.
Источник: Соцсети

12 марта красноярский хоккейный клуб «Сокол» уступил «Рубину» во втором матче ¼ финала Кубка Петрова. Встреча прошла в Тюмени и завершилась со счетом 2:6.

В составе нашей команды заброшенными шайбами отличились Егор Морозов и Михаил Мещеряков.

— Хорошая боевая игра. Соперник использовал лучшие свои моменты. Поэтому такой результат, — рассказал после матча Максим Галанов, исполняющий обязанности главного тренера «Сокола».

Таким образом, «Рубин» ведет в серии — 2:0. Играть команды будут до четырех побед.

Следующий матч состоится в Красноярске 15 марта.

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