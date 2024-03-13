Красноярский «Сокол» вновь проиграл «Рубину» в матче ¼ финала Кубка Петрова

12 марта красноярский хоккейный клуб «Сокол» уступил «Рубину» во втором матче ¼ финала Кубка Петрова. Встреча прошла в Тюмени и завершилась со счетом 2:6.
В составе нашей команды заброшенными шайбами отличились Егор Морозов и Михаил Мещеряков.
— Хорошая боевая игра. Соперник использовал лучшие свои моменты. Поэтому такой результат, — рассказал после матча Максим Галанов, исполняющий обязанности главного тренера «Сокола».
Таким образом, «Рубин» ведет в серии — 2:0. Играть команды будут до четырех побед.
Следующий матч состоится в Красноярске 15 марта.