В Алматы исчезли велосипеды напрокат: названа причина

«Что с прокатом?! Верните велосипеды. Что за отношение к пользователям. Катали раньше зимой, и не было проблем»,
«Акимат Алматы, почему так? Объясните! Нам нужны велосипеды, это удобно и актуально»,
«Нам — жителям Алматы — нужен данный велопрокат! Верните байки на улицы города!» — пишут возмущенные алматинцы в соцсетях.
4 марта в Instagram-аккаунте велошеринга появилась информация о том, что прокат не может быть запущен в новом сезоне.
«Уважаемые пользователи, в связи с участившимися запросами касательно запуска проекта сообщаем: ввиду отсутствия договора на обслуживание на 2024 год прокат не может быть запущен. На текущий момент прогноз не определен, сроки запуска неизвестны. По всем вопросам просим обращаться в управление городской мобильности акимата города Алматы».
Также в декабре прошлого года велошеринг сообщал, что «по решению акимата прокат не будет функционировать до конца 2023 года». Действующие абонементы обещали продлить на соответствующий срок.
В акимате Алматы прокомментировали ситуацию.
«В настоящее время проводится плановое техническое обслуживание велосипедов системы автоматизированного велопроката. По завершении необходимых планово-профилактических работ, в том числе на станциях проката, велосипеды будут выставлены на велостанциях города. Кроме того, управлением городской мобильности проводятся конкурсные процедуры по определению обслуживающей компании».