В Алматы исчезли велосипеды напрокат: названа причина

«Уважаемые пользователи, в связи с участившимися запросами касательно запуска проекта сообщаем: ввиду отсутствия договора на обслуживание на 2024 год прокат не может быть запущен. На текущий момент прогноз не определен, сроки запуска неизвестны. По всем вопросам просим обращаться в управление городской мобильности акимата города Алматы».