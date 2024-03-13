Новосибирская область стала третьей в Сибири по кадровому дефициту

Новосибирская область попала в топ-3 регионов Сибири, в которых наблюдается высокий дефицит кадров. Об этом сообщил онлайн-сервис по поиску работы hh.ru.
Уровень дефицита аналитики определили через соотношение количества резюме к количеству вакансий. Нормой считается 4 — 7,9 резюме на одну вакансию. В Новосибирской области в феврале 2024 года этот показатель равен 2,9 резюме на вакансию. По сравнению с февралем 2023 года он упал на 1,2 пункта, что свидетельствуют о кадровом голоде в регионе.
Также в Сибири зафиксирован кадровый голод в Кузбассе (2,6 резюме на вакансию) и в Алтайском крае (по 2,9). В целом по Сибири на одну вакансию приходится три резюме.