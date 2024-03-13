Кемеровчанин избил мать после ссоры с отцом, который отказался с ним пить

Официальный представитель Кемеровского районного суда Дмитрий Бакальчук сообщает, что наказан 31-летний житель Кемеровского округа, который избил мать. Конфликт произошёл после ссоры с отцом, который отказался пить вместе с сыном.
В суде фигурант полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и объяснил, что в день произошедших событий днём он выпивал и поругался с отцом. Отец ушёл из дома, а сын разозлился, из-за чего несколько раз ударил мать. Он схватил её за руки, толкнул, она ударилась о стену, а сын продолжал бить её ладонью. Лишь после того, как у матери пошла кровь из носа, мужчина осознал, что сделал, и сразу попросил прощения.
Суд признал кемеровчанина виновным и назначил ему наказание в виде 7 месяцев ограничения свободы. Известно, что раньше мужчина уже отбывал наказание в исправительной колонии строгого режима за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Его освободили летом 2020 года.
Приговор вступил в законную силу.