Кабинет социального куратора открылся в Перинатальном центре Хабаровска

— С начала открытия отделения обследовано 20 женщина, которые были включены врачами в группу высокого социального риска. Из них троим женщинам понадобилась помощь в оформлении паспорта, другим требовалась консультация о возможности жизнеустройства детей на время лечения в учреждении. Еще одной женщине требовалась помощь в жизнеустройстве после выписки из стационара. То есть социальных ситуаций, по которым гражданам нужна консультация социального куратора, много, запрос на такого специалиста есть, — отметили в министерстве социальной защиты населения Хабаровского края. Перинатальный центр стал девятым медучреждением, в котором открыт кабинет социального куратора. Получить консультацию специалиста можно также в больницах № 1 и 2, в больнице им. Г. Л. Александровича, детской больнице им. А. К. Пиотровича, больнице им. А. М. Войно-Ясенецкого, краевом клиническом центре онкологии, психиатрической больнице им. И. Б. Галанта и в хабаровской районной больнице.



Социальный куратор поможет в вопросах определения места жительства, транспортировки больных, оформления инвалидности, с назначением социальных выплат и многих других.