Дело известной ОПГ из нулевых набирает новый оборот в Приморье

Например, в период с января 2013 года по декабрь 2015 года Абдул Захаров и Евгений Танков, действуя под руководством Данияра Шанова, выдвинули предпринимателю требование о передаче 1,5 миллиона рублей и автомобиля под угрозой насилия. Потерпевший передал им требуемую сумму. Также, с июня по август 2017 года Абдул Захаров, Надырбек Абдулгасанов, Евгений Танков потребовали у того же предпринимателя передать им имущество на сумму не менее 500 тысяч рублей, угрожая насилием. Потерпевший передал им 200 тысяч рублей.