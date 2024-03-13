Дело известной ОПГ из нулевых набирает новый оборот в Приморье

Следователями СУ СК РФ по Приморскому краю завершается расследование уголовного дела в отношении шести участников «хасанской банды», которой с 2003 по 2017 год руководил Данияр Шанов, а затем до 2021 года — Абдул Захаров, а также двух лиц, совершавших преступления в сговоре с последними. Обвинения включают в себя бандитизм, покушения на убийства и вымогательства на территории Хасанского района, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, за период с 2003 года по март 2023 года Данияр Шанов сформировал вооруженную группу на территории Хасанского района, в состав которой вошли Абдул Захаров, Надырбек Абдулгасанов, Евгений Танков и другие лица. Они привлекали к сотрудничеству лиц, поддерживавших тесные отношения и обеспечивавших безопасность деятельности предпринимателей, подконтрольных руководителям банды.
Например, в период с января 2013 года по декабрь 2015 года Абдул Захаров и Евгений Танков, действуя под руководством Данияра Шанова, выдвинули предпринимателю требование о передаче 1,5 миллиона рублей и автомобиля под угрозой насилия. Потерпевший передал им требуемую сумму. Также, с июня по август 2017 года Абдул Захаров, Надырбек Абдулгасанов, Евгений Танков потребовали у того же предпринимателя передать им имущество на сумму не менее 500 тысяч рублей, угрожая насилием. Потерпевший передал им 200 тысяч рублей.
В настоящее время следственные действия по уголовному делу завершены, обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного дела.