В Башкирии выявили работавший без лицензии зоопарк

Государственный инспектор отдела внутреннего ветеринарного надзора выступил в качестве эксперта. Он выяснил, что на территории Давлеканово индивидуальный предприниматель использует животных в культурно-зрелищных целях, как зоопарк. На эту деятельность, по закону, требуется специальная лицензия, но у бизнесмена ее не оказалось.
«Также при анализе и мониторинге ФГИС “Меркурий” установлено, что не оформлен ветеринарно-сопроводительный документ на перемещение животных. Действия индивидуального предпринимателя содержат признаки административного правонарушения. После 1 января 2022 года осуществление данной деятельности без лицензии не допускается», — пояснили в Россельхознадзоре по РБ.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Башкирии вступил в силу закон, регулирующий создание зоологических коллекций.