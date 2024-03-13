В Башкирии выявили работавший без лицензии зоопарк

Государственный инспектор отдела внутреннего ветеринарного надзора выступил в качестве эксперта. Он выяснил, что на территории Давлеканово индивидуальный предприниматель использует животных в культурно-зрелищных целях, как зоопарк. На эту деятельность, по закону, требуется специальная лицензия, но у бизнесмена ее не оказалось.