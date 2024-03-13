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В Башкирии выявили работавший без лицензии зоопарк

Россельхознадзор выявил в Башкирии зоопарк, работавший без лицензии. В ведомство поступило письмо от прокуратуры Давлекановского района и была проведена совместная проверка помещения, где содержат животных.
Источник: Башинформ

Государственный инспектор отдела внутреннего ветеринарного надзора выступил в качестве эксперта. Он выяснил, что на территории Давлеканово индивидуальный предприниматель использует животных в культурно-зрелищных целях, как зоопарк. На эту деятельность, по закону, требуется специальная лицензия, но у бизнесмена ее не оказалось.

«Также при анализе и мониторинге ФГИС “Меркурий” установлено, что не оформлен ветеринарно-сопроводительный документ на перемещение животных. Действия индивидуального предпринимателя содержат признаки административного правонарушения. После 1 января 2022 года осуществление данной деятельности без лицензии не допускается», — пояснили в Россельхознадзоре по РБ.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Башкирии вступил в силу закон, регулирующий создание зоологических коллекций.

флора и фауна