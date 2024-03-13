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Жителей Башкирии в апреле ждет дополнительный выходной день

10 апреля выходной день будет предоставлен из-за празднования священного месяца Рамадан — Ураза-байрам.

Как сообщили в Минтруде РБ, религиозный мусульманский праздник в этом году выпадает на среду. Этот день будет нерабочим, а 9 апреля рабочий день сократят на один час.

Отмечается, что выходным днем будет только 10 апреля.

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