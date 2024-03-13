В Покровском парке Владивостока срубят опасные деревья

Во Владивостоке приводят в порядок Покровский парк. Экологи и специалисты Дирекции общественных пространств города принялись за работу над деревьями. Придется срубить опасные растения или убрать с них больные ветви, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
«Согласно существующим нормам, деревья, имеющие аварийный наклон, внутристволовую или прикорневую гниль, подлежат санитарной вырубке. Также у некоторых деревьев будут обрезаны сухие и больные ветви», — объяснили специалисты.
На данный момент удалось выполнить лишь часть запланированных работ, которые растянутся на несколько сезонов. Отметим, что работники действуют совершенно законно. На снос зеленых насаждений выдали разрешение в управлении охраны окружающей среды.
В ближайшее время санитарная обрезка и вырубка деревьев также будут проведены в Некрасовском сквере и скверах Комсомольцев, им. Надибаидзе и Героев Даманцев на Верхнепортовой. Так что, если увидите людей в экипировке, которые забрались на деревья, знайте: это не вандалы, а специалисты, которые трудятся ради безопасности гостей и жителей приморской столицы.