В Покровском парке Владивостока срубят опасные деревья

В ближайшее время санитарная обрезка и вырубка деревьев также будут проведены в Некрасовском сквере и скверах Комсомольцев, им. Надибаидзе и Героев Даманцев на Верхнепортовой. Так что, если увидите людей в экипировке, которые забрались на деревья, знайте: это не вандалы, а специалисты, которые трудятся ради безопасности гостей и жителей приморской столицы.