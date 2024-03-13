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Глава Новосибирска раскритиковал ремонт Октябрьского моста из-за пробки

На мосту перекрыли одну из полос на семь месяцев.
Источник: Спецтрансстрой

В среду, 13 марта, врио мэра Новосибирска Олег Клемешов раскритиковал темпы ремонта Октябрьского моста на совещании в мэрии. Он отметил, что на перекрытой части моста работает один бетонолом, а мусор не вывозится. Он поручил разобраться с пробками в этом месте.

Несколько дней назад на Октябрьском мосту перекрыли полосу по направлению с левого берега на правый. Она будет перекрыта до октября 2024 года. После этого на мосту еще чаще образуются пробки.

«Посмотрите по усилению работ на этом участке, я понимаю, что сейчас на разбор конструкций физически невозможно нагнать большое количество техники. Но то, что сегодня работает один бетонолом — это ни в какие ворота не лезет. Практически половина участка от закрытого бетоноломом сломано, но никто не предпринимает даже попытки вывозить это все и готовить дальше фронт работ», — заявил Клемешов.

Также он отметил, что мэрия согласилась перекрыть полосу с условием, что ремонт будет вестись круглосуточно. Однако договоренность не соблюдается.

«Мы давали согласие на закрытие именно при соблюдении этого условия. То, что там люди будут работать. Практически круглосуточно. На сегодня со стороны подрядчика это условие не соблюдается», — добавил чиновник.

Врио мэра поручил заместителю начальника дептранса Сергею Эпову взять ситуацию на контроль и подумать, какие превентивные меры можно предпринять.

Напомним, на правом берегу Новосибирска завершают последний съезд с 4-го моста.