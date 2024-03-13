Глава Новосибирска раскритиковал ремонт Октябрьского моста из-за пробки

В среду, 13 марта, врио мэра Новосибирска Олег Клемешов раскритиковал темпы ремонта Октябрьского моста на совещании в мэрии. Он отметил, что на перекрытой части моста работает один бетонолом, а мусор не вывозится. Он поручил разобраться с пробками в этом месте.
Несколько дней назад на Октябрьском мосту перекрыли полосу по направлению с левого берега на правый. Она будет перекрыта до октября 2024 года. После этого на мосту еще чаще образуются пробки.
«Посмотрите по усилению работ на этом участке, я понимаю, что сейчас на разбор конструкций физически невозможно нагнать большое количество техники. Но то, что сегодня работает один бетонолом — это ни в какие ворота не лезет. Практически половина участка от закрытого бетоноломом сломано, но никто не предпринимает даже попытки вывозить это все и готовить дальше фронт работ», — заявил Клемешов.
«Мы давали согласие на закрытие именно при соблюдении этого условия. То, что там люди будут работать. Практически круглосуточно. На сегодня со стороны подрядчика это условие не соблюдается», — добавил чиновник.
Врио мэра поручил заместителю начальника дептранса Сергею Эпову взять ситуацию на контроль и подумать, какие превентивные меры можно предпринять.
Напомним, на правом берегу Новосибирска завершают последний съезд с 4-го моста.