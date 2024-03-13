Глава Новосибирска раскритиковал ремонт Октябрьского моста из-за пробки

«Посмотрите по усилению работ на этом участке, я понимаю, что сейчас на разбор конструкций физически невозможно нагнать большое количество техники. Но то, что сегодня работает один бетонолом — это ни в какие ворота не лезет. Практически половина участка от закрытого бетоноломом сломано, но никто не предпринимает даже попытки вывозить это все и готовить дальше фронт работ», — заявил Клемешов.