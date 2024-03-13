Жители региона могут увидеть рождение Кузбасса в 3D периода палеозоя

В музее-заповеднике «Красная горка» ждут гостей на новую мультимедийную выставку, которая покажет карбоновый период палеозойской эры на территории современной Кемеровской области. Её открыли в Главной конторе «Копикуза» — объекте культурного наследия регионального значения.
«Посетители познакомятся с одним из самых старых зданий города в стиле модерн, а затем “попадут” в доисторический мир, увидят происхождение и природу угольных пластов, которые сформировались задолго до их открытия», — говорит заведующий научно просветительского отдела Светлана Планкина.
Кузбассовцев ждут модернизированная анимированная диорама, две интерактивные панели, объёмный звук и реалистичные макеты гигантских насекомых и древней растительности. В этой атмосфере посетителям рассказывают об истории Земли, процессе зарождения угля и месте Кузбасса в геологических преобразованиях на планете.
Экспозиция «Рождение Кузбасса» будет работать постоянно и станет частью Музея угля, который появится в этом здании в будущем. Экскурсия проходит каждую субботу в 12 и 14 часов или в составе организованной группы (от 10 человек) по предварительной записи в любой день.