Жители региона могут увидеть рождение Кузбасса в 3D периода палеозоя

Экспозиция «Рождение Кузбасса» будет работать постоянно и станет частью Музея угля, который появится в этом здании в будущем. Экскурсия проходит каждую субботу в 12 и 14 часов или в составе организованной группы (от 10 человек) по предварительной записи в любой день.