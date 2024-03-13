Будут ли школьники учиться в дни выборов — рассказали в Новосибирске

В период с 15 по 17 марта по всей стране пройдут выборы президента. Как рассказали в пресс-службе избиркома Новосибирской области, поскольку большинство избирательных участков находятся в зданиях школ, руководителям учебных заведений рекомендовали развести образовательный и избирательный процессы. Школы сами вправе выбрать форму организации занятий. Главное, чтобы в помещениях, где будут организованы избирательные участки, не проводились уроки.
В ряде школ отменили занятия для учеников «началки» — обычно именно младшие классы располагаются на первых этажах. В школе № 47, как рассказали ученики, уроки отменят полностью. В гимназии № 10 уроки сократят до 30 минут.
Ранее «Прецедент» писал, когда начнутся весенние каникулы у школьников в Новосибирске. А также о том, что губернатор Андрей Травников поручил провести выборы «четко и по-праздничному». Кроме того, вам может быть интересно: худсовет Новосибирска защитил легендарный лозунг «Да здравствует то, благодаря чему мы, несмотря ни на что!».
Екатерина СОСНИНА.