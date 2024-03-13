Будут ли школьники учиться в дни выборов — рассказали в Новосибирске

Ранее «Прецедент» писал, когда начнутся весенние каникулы у школьников в Новосибирске. А также о том, что губернатор Андрей Травников поручил провести выборы «четко и по-праздничному». Кроме того, вам может быть интересно: худсовет Новосибирска защитил легендарный лозунг «Да здравствует то, благодаря чему мы, несмотря ни на что!».