Драка водителей автобусов на остановке во Владивостоке получила продолжение

Суд будет рассматривать дело по обвинению в драке согласно статье 116 Уголовного кодекса РФ. Кроме того, водителю предъявлены обвинения за вождение без прав. Также, у обвиняемого не было разрешения на работу в РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.