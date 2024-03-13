Драка водителей автобусов на остановке во Владивостоке получила продолжение

Во Владивостоке прокуратура Ленинского района завершила расследование дела в отношении 32-летнего водителя автобуса, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.
Водителю автобуса № 55 предъявлены обвинения в потасовке, которая произошла на остановке «Площадь борцов революции» 15 января, где он вступил в кулачный бой с водителем другого автобуса № 55. Подозреваемый был ранее арестован и находился под стражей.
Суд будет рассматривать дело по обвинению в драке согласно статье 116 Уголовного кодекса РФ. Кроме того, водителю предъявлены обвинения за вождение без прав. Также, у обвиняемого не было разрешения на работу в РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Также ответственность за допущенные нарушения несет компания «ДВ-ТрансСети», где работал водитель. За нарушение правил приема на работу она получила штраф в размере 250 тысяч рублей.
Напомним, 15 января во Владивостоке произошла ожесточенная драка между двумя водителями автобусов.