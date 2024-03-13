В Кузбассе накажут должностных лиц «Новотранса» за коррупцию

Следствие считает, что с 2017 по 2021 годы обвиняемые, предварительно договорившись с менеджером компании, перечисляли деньги на подконтрольные счета двух заместителей начальника эксплуатационного вагонного депо Новокузнецк-Северный и начальника пункта технического обслуживания грузовых вагонов на станции Междуреченск. Вознаграждения предназначались за общее покровительство при обслуживании и ремонте подвижного состава.