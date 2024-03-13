В Кузбассе накажут должностных лиц «Новотранса» за коррупцию

Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, в Междуреченский суд направили уголовное дело в отношении должностных лиц «Новотранса». Заместителя генерального директора и начальника одного из отделов ремонтной компании обвиняют в совершении коррупционных преступлений.
Следствие считает, что с 2017 по 2021 годы обвиняемые, предварительно договорившись с менеджером компании, перечисляли деньги на подконтрольные счета двух заместителей начальника эксплуатационного вагонного депо Новокузнецк-Северный и начальника пункта технического обслуживания грузовых вагонов на станции Междуреченск. Вознаграждения предназначались за общее покровительство при обслуживании и ремонте подвижного состава.
За эти годы сумма взяток составила более 2 млн рублей. В отношении взяткополучателей уголовные дела находятся на рассмотрении в суде.
Также мы писали, что кемеровский предприниматель 5 лет давал взятки за рекламу на троллейбусах. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.