Главные новости за 12 марта

110 лет назад родился Карачун Владимир Григорьевич, Герой Советского Союза (1946). Окончил Минский транспортно-экономический техникум, Сталинградское военное авиационное училище летчиков, Высшие офицерские летно-тактические курсы. В Великую Отечественную войну с апреля 1943 года на Южном, 4-м Украинском, 1-м и 2-м Прибалтийских, Ленинградском фронтах. Командир штурмовой авиаэскадрильи капитан Карачун совершил 133 боевых вылета, уничтожил 27 танков, 112 автомашин, 3 самолета на земле и 2 в групповом воздушном бою, много вооружения и живой силы противника. До 1957 года в Советской Армии, подполковник. Умер в 1998 году.