Главные новости за 12 марта

ВЧЕРА
Лукашенко ставит задачу интенсивного и эффективного освоения месторождений полезных ископаемых.
Премьер-министру Индии передали послание Лукашенко о развитии двусторонних отношений.
Выдвижение кандидатов в делегаты Всебелорусского народного собрания началось 12 марта.
Луцкий: государственные СМИ набрали большие обороты по работе в цифровой среде.
Перцов о задачах госСМИ: только качественный, правдивый, оперативный контент.
Вольфович об активизации деятельности иностранных спецслужб в Беларуси: ищут способы раскачать ситуацию.
Новые навыки и техника. С какими достижениями внутренние войска встречают 106-летие.
Крутой: мероприятия по союзной интеграции позволят увеличить ВВП Беларуси на $8 млрд.
Эксперты СНГ согласовали проект комплекса мер по использованию атомной энергии в мирных целях.
Минсельхозпрод: готовность техники к проведению весенних полевых работ составляет 92%.
От медицины до машиностроения. Около 90% продукции «СветлогорскХимволокно» — импортозамещающая.
Совет да любовь. Руководитель минского Дворца гражданских обрядов о красивых датах и реконструкции.
СЕГОДНЯ
Пресс-конференция на тему «Подготовка и проведение патриотического культурно-образовательного проекта “Поезд Памяти” состоится в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 11.00. Участники пресс-конференции: Татьяна Осмоловская — консультант управления социальной, воспитательной и идеологической работы главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Республики Беларусь; Дмитрий Туронок — заместитель директора УО “Национальный центр художественного творчества детей и молодежи”; Анастасия Акимова — учащаяся ГУО “Гимназия № 32 г. Минска”, участница культурно-образовательной патриотической акции “Поезд Памяти — 2023”; Илья Илюкевич — учащийся ГУО “Заостровечская средняя школа Клецкого района”, участник районного этапа Республиканского конкурса “Я патриот своей страны” в рамках культурно-образовательной патриотической акции “Поезд Памяти — 2024”. Аккредитация СМИ по телефонам 311−33−70, (8044) 583−84−04, электронной почте pressuser@belta.bу. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г. Минск, ул. Энгельса, 30−303.
Национальный пресс-центр проведет выездную пресс-конференцию на тему «Уникальные документы и издания из фондов Президентской библиотеки Республики Беларусь к 30-летию Конституции Республики Беларусь и института президентства». Место проведения: Президентская библиотека Республики Беларусь (г. Минск, ул. Советская, 11, Дом правительства). Начало в 9.30.
В Национальном художественном музее Беларуси до 24 марта будет работать выставка «Художественному — 85. Афиши и фотографии», на которой представлены афиши и фотографии из архива музея и Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов.
Выставка «Мова ваеннай ілюстрацыі», приуроченная к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, будет работать до 31 марта в Национальной библиотеке Беларуси.
Международный выставочный проект «Сто улыбок Гагарина. Улыбка для Мира» будет работать до 21 апреля в Национальном центре современных искусств Беларуси.
Выставка традиционного китайского и корейского искусства «Жемчужины Востока» будет работать до 6 мая в Национальной библиотеке Беларуси.
ЗАВТРА
Всемирный день борьбы с заболеваниями почек.
Международный день рек.
220 лет назад родился Штраус Иоганн (отец), австрийский композитор и дирижер. С 1835 года был руководителем придворного бального оркестра в Вене, создавал произведения танцевальной музыки, особый успех имели вальсы, за что был прозван «отцом вальсов». Умер в 1849 году.
145 лет назад родился Эйнштейн Альберт, физик-теоретик, один из основателей современной физики, создатель частной и общей теорий относительности, иностранный член-корреспондент РАН, иностранный почетный член АН СССР, лауреат Нобелевской премии по физике (1921). Умер в 1955 году.
110 лет назад родился Карачун Владимир Григорьевич, Герой Советского Союза (1946). Окончил Минский транспортно-экономический техникум, Сталинградское военное авиационное училище летчиков, Высшие офицерские летно-тактические курсы. В Великую Отечественную войну с апреля 1943 года на Южном, 4-м Украинском, 1-м и 2-м Прибалтийских, Ленинградском фронтах. Командир штурмовой авиаэскадрильи капитан Карачун совершил 133 боевых вылета, уничтожил 27 танков, 112 автомашин, 3 самолета на земле и 2 в групповом воздушном бою, много вооружения и живой силы противника. До 1957 года в Советской Армии, подполковник. Умер в 1998 году.
45 лет назад родился Воля Павел Алексеевич, российский эстрадный артист разговорного жанра, телеведущий, киноактер, резидент и ведущий Comedy Club.