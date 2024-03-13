Маршруты автобусов в Хабаровске делают удобнее

Теперь 58-й автобус, как и прежде, доезжает по ул. Муравьёва-Амурского до остановки «Госбанк», спускается по Волочаевской до Амурского бульвара, но поворачивает не направо, как раньше, а налево в сторону Амура. Затем через остановку «Открытие» поднимается по ул. Калинина до ул. Муравьёва-Амурского и едет в обратную сторону. Таким образом у пассажиров из Берёзовки появилась возможность доехать до остановок «Главпочтамт» и у кинотеатра «Совкино».