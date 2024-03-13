Маршруты автобусов в Хабаровске делают удобнее

В Хабаровске поменялась схема движения автобусного маршрута № 58. Он связывает отдалённый микрорайон Берёзовка с центром города. Пассажиров возят автобусы малой вместимости, напоминает ИА «Хабаровский край сегодня».
Раньше этот маршрут по «красной линии» доходил только до улицы Волочаевской, поворачивал вниз к остановке «Госбанк», спускался и по Амурскому бульвару двигался к остановке «Центральный рынок», поднимался по Пушкина до остановки «Площадь им. Ленина» и шёл далее по ул. Карла Маркса через Большую, Авиагородок, дачные товарищества до Берёзовки.
Пассажирам из Берёзовки, чтобы попасть на большинство остановок на «красной линии» приходилось либо идти пешком, либо пересаживаться на другой транспорт.
Теперь 58-й автобус, как и прежде, доезжает по ул. Муравьёва-Амурского до остановки «Госбанк», спускается по Волочаевской до Амурского бульвара, но поворачивает не направо, как раньше, а налево в сторону Амура. Затем через остановку «Открытие» поднимается по ул. Калинина до ул. Муравьёва-Амурского и едет в обратную сторону. Таким образом у пассажиров из Берёзовки появилась возможность доехать до остановок «Главпочтамт» и у кинотеатра «Совкино».
Напомним, ранее в Хабаровске изменилась схема движения маршруток № 82. Рейс продлили на две остановки «Шатова» и «Лицей» до кварталов новостроек в ЖК «Берёзки», «Вершины», «Город 4212». Ранее туда общественный транспорт не доходил. Сейчас рассматривается вопрос продления маршрута № 40. Он связывает микрорайон Овощесовхоз через южную часть Хабаровска с остановкой «Химфармзавод». При оборудовании на Ореховой сопке разворотного кольца и ряда других условий автобусы большой вместимости смогут доезжать до этого микрорайона.
Также в Хабаровске уже утверждено расписание и объявлен конкурс среди перевозчиков на новый автобусный маршрут № 76. Его проложили от остановки в районе дома № 47а на улице Лазо, где расположен ещё один новый микрорайон, до улиц Краснодарской, Карла Маркса, Большой, Воронежской, Серышева, Калинина, Амурского бульвара, Запарина, Джамбула, далее — через улицу Серышева в обратном направлении. Протяженность маршрута составляет 17,9 километра.