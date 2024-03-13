Туман, гололед и до +9°C будет сегодня в Беларуси

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туман, гололед и до плюс 9 градусов будет сегодня в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.