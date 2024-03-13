Сегодня будет облачно, днем с прояснениями. Утром во многих районах страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь), местами ожидается слабый гололед. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха составит плюс 3−9 градусов.
Туман, гололед и до +9°C будет сегодня в Беларуси
13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туман, гололед и до плюс 9 градусов будет сегодня в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.