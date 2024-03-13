Красноярский бизнесмен лишил сироту дома и заставил работать на автомойке

Как рассказали в прокуратуре, к ним обратился 22-летний парень по имени Александр, у него имеются определённые особенности здоровья. Молодой человек рассказал сотрудникам ведомства, что с него пытаются взыскать коммунальную плату за проданную им в 2020 году квартиру. Сотрудники ведомства помогли ему отменить судебный приказ о взыскании расходов.