Красноярский бизнесмен лишил сироту дома и заставил работать на автомойке

Бизнесмен из Минусинска убедил сироту продать квартиру, отдать ему все накопления, а после заставил парня работать на автомойке. В настоящий момент возбуждено уголовное дело о мошенничестве на 1,5 миллиона рублей, об этом сообщает прокуратура и Следственный комитет.
Как рассказали в прокуратуре, к ним обратился 22-летний парень по имени Александр, у него имеются определённые особенности здоровья. Молодой человек рассказал сотрудникам ведомства, что с него пытаются взыскать коммунальную плату за проданную им в 2020 году квартиру. Сотрудники ведомства помогли ему отменить судебный приказ о взыскании расходов.
При выяснении обстоятельств продажи квартиры вскрылась целая мошенническая схема. К Александру обратился его знакомый 37-летний риэлтор, который предложил парню вложиться в его автомобильный бизнес. Молодой человек согласился и отдал предпринимателю «на развитие дела» более 600 тысяч рублей, компьютер, ноутбук, планшет и даже велосипед.
После этого риэлтор пообещал парню купить земельный участок и построить ему собственный дом, но для этого ему нужны ещё деньги. Тогда Александр под влиянием предпринимателя продал квартиру и отдал предпринимателю 900 тысяч рублей.
Долгое время парень не обращался в правоохранительные органы. Александр продолжал верить 37-летнему риелтору, что тот вернёт все деньги и построит ему его собственный дом.
Прокуратура направила материалы проверки в Следственный комитет. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Проводится расследование.