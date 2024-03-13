Клуб комитета семей воинов Отечества открыли в Правобережном округе Иркутска

В Правобережном округе Иркутска создали комитет воинов Отечества. В церемонии открытия принял участие мэр города Руслан Болотов. Об этом сообщают в администрации областного центра. Пусть таких сообществ появляется как можно больше. А мы со своей стороны готовы оказывать необходимую поддержку, — сказал Руслан Болотов.
Подобные клубы работают во всех районах Иркутска. Отделение Правобережного округа разместили по адресу улица Российская, 20. Сейчас в него входят около 30 человек. Там будут проводить мероприятия и консультации для родственников военнослужащих, а также подготавливать и обучать волонтеров.
Комитет семей воинов Отечества создали в 2022 году. Он объединяет матерей, жен и других членов семей участников СВО. Всего в Иркутской области уже работает около 20 отделений.