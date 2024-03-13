Клуб комитета семей воинов Отечества открыли в Правобережном округе Иркутска

Подобные клубы работают во всех районах Иркутска. Отделение Правобережного округа разместили по адресу улица Российская, 20. Сейчас в него входят около 30 человек. Там будут проводить мероприятия и консультации для родственников военнослужащих, а также подготавливать и обучать волонтеров.