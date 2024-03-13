В Красноярске женщина пожаловалась на кафе из-за не снятой с сосиски оболочки

Неприятный сюрприз красноярка обнаружила уже дома. Овощи, лаваш — все было на месте, но сама сосиска показала женщине жесткой. Тут она и заметила, что оболочка не снята. Недовольная фастфудом покупательница обратилась в Роспотребнадзор.