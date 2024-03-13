В Красноярске женщина пожаловалась на кафе из-за не снятой с сосиски оболочки

В Красноярске женщине продали сосиску в тесте по «необычному» рецепту. Так о способе приготовления высказались в краевом Роспотребнадзоре. Там рассказали, что повар не снял с сосиски оболочку.
Неприятный сюрприз красноярка обнаружила уже дома. Овощи, лаваш — все было на месте, но сама сосиска показала женщине жесткой. Тут она и заметила, что оболочка не снята. Недовольная фастфудом покупательница обратилась в Роспотребнадзор.
Там проверили кафе на Красрабе, где женщина и купила сосиску в лаваше. Индивидуальному предпринимателю объявил предостережение.
Хозяйка точки общепита сказала, что готовится извиниться за некачественный продукт. Повар, он же продавец, был уволен из кафе.