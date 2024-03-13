В Челябинскую область вместе с оттепелью до +5 градусов придут снегопады

На этой неделе к Земле приблизится редкая комета Понса-Брукса, которая гостит на ночном небе лишь раз в 71 год. Причём, наблюдать её можно будет несколько раз. Например, ближайшей ночью она перейдёт в созвездие Рыб. В пятницу, 22 марта её можно увидеть в 3° от галактики Вертушка, с 26 на 27 марта она перейдёт в созвездие Овна и будет вблизи звезды Хамаля. К слову, для того, чтобы на неё взглянуть, можно использовать даже обычный бинокль, а в некоторые дни она будет видна даже невооружённым взглядом.