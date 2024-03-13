В Челябинскую область вместе с оттепелью до +5 градусов придут снегопады

В среду, 13 марта, на территории области столбики уличных термометров поднимутся максимум до −2…-7, местами пройдёт небольшой снег, на дорогах будет скользко. В ночь на четверг на юге подморозит до −19, на севере региона — до −13, а днём уже начнётся оттепель — ожидается до +2. Морозы перестанут пугать в ночь на пятницу, когда похолодает лишь до −4…-9. Днём потеплеет и вовсе до 0…+5. Что касается снега, то он возможен до утра пятницы.
В Челябинске днём в среду тоже пройдёт слабый снег, потеплеет до −3…-5. Следующие двое суток ожидается переменная облачность, без осадков, по ночам — до −12, днём — до +5. А по данным долгосрочного прогноза, к выходным потеплеет ещё больше.
Приближающееся тепло сулит и некоторые опасности, например, совсем скоро из зимнего отпуска выползут клещи. Не секрет, что вакцинироваться от клещевого энцефалита важно до начала сезона укусов этих опасных членистоногих. Почему необходимо именно поставить прививку, а не застраховаться от укуса клеща, а также где в Челябинской области это можно сделать, рассказали в региональном Минздраве.
На этой неделе к Земле приблизится редкая комета Понса-Брукса, которая гостит на ночном небе лишь раз в 71 год. Причём, наблюдать её можно будет несколько раз. Например, ближайшей ночью она перейдёт в созвездие Рыб. В пятницу, 22 марта её можно увидеть в 3° от галактики Вертушка, с 26 на 27 марта она перейдёт в созвездие Овна и будет вблизи звезды Хамаля. К слову, для того, чтобы на неё взглянуть, можно использовать даже обычный бинокль, а в некоторые дни она будет видна даже невооружённым взглядом.